«الوزراء»: تطوير منطقة «وسط البلد» لا يتضمن أي إزالة للمباني التاريخية

«الوزراء»: تطوير منطقة «وسط البلد» لا يتضمن أي إزالة للمباني التاريخية

«الوزراء»: تطوير منطقة «وسط البلد» لا يتضمن أي إزالة للمباني التاريخية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية، والمحال التجارية بمنطقة وسط البلد، في إطار خطة تطوير المنطقة.

لا نية لإزالة المباني التاريخية

وأوضح المركز الإعلامي أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وأن تطوير المنطقة سيتم وفق رُؤية تُحافظ على طابعها المعماري وتُراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها.

جذب السياح للمنطقة

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، بما يتماشى مع نماذج التطوير في بعض الدٌول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التٌراثي لمناطقها أثناء تطويرها.

الحفاظ علي القيمة الحضارية للمحافظة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الأفكار والرؤى من مختلف المختصين لضمان الاستغلال الأمثل لمنطقة «مربع الوزارات» ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات مع التأكيد على ضرورة استقائها من المصادر الرسمية.

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