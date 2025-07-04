ماكرون: فرنسا تضع كل خبراتها بمجالات الطاقة في خدمة مصر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يجب توجيه التحية لإرادة الدولة المصرية في زيادة حصة الطاقات المتجددة، وهو ما يعني إزالة الكربون من الاقتصاد والطاقة المصرية، موضحًا أن فرنسا لديها الكفاءات في كل الطاقات كالطاقة النووية والطاقة المتجددة والاقتصاد في الطاقة.

وأشار «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن هناك عروضا فرنسية في مجال الطاقة تهدف إلى توفير فرص عمل إضافية في مصر وتحقيق التنمية والتطور في مصر، مؤكدًا أنه لا بد من تطوير القدرة على الصمود والمثابرة وهو ما يتم فعله في الشراكات في مجال الطاقة.

وتابع الرئيس الفرنسي: «فرنسا تضع كل خبراتها في مجالات الطاقة في خدمة مصر».