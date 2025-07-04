كل ما تود معرفته عن الخط السادس للمترو.. يبدأ تنفيذه العام المقبل

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت تمديد خارطة الطريق للتعاون في تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق بالقاهرة، الذي يأتي في إطار التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، واستكمال شبكة المترو لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيبدأ تنفيذ الخط العام المقبل، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي لمحطة عدلي منصور التبادلية.

الخط السادس للمترو

وأكدت وزارة النقل أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍ للخط الأول العمود الفقري ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة كما يمتد جنوباً حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة، موضحة أنه سيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطره البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.

شبكة القطار الكهربائي

وأوضحت أنه جارٍ دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس، وأنَّ إجمالي عدد محطات الخط السادس لمترو الأنفاق 26 محطة بطول 38.6 كيلومتر، وسيتمّ التنفيذ في مسار موازٍ للخط الأول ‏للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، إذ سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادي الجديدة.

وأكدت أنَّ المدّ يحقق أيضاً الربط شمالاً مع موتوريل شرق النيل بمحطة النرجس، والذي يجرى حالياً اختياره وتشغيله تجريبياً دون ركاب للوقوف على مدى تكامل جميع الأنظمة، تمهيداً لتشغيله أمام جمهور الركاب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت إلى أن أبرز محطات الخط السادس للمترو، هي محطة مترو الخصوص ومحطة مترو بهتيم ومحطة مترو 23 يوليو ومحطة مترو مسطرد، ومحطة مترو عزبة الريس، ومحطة مترو السواح، ومحطة مترو الوايلي، ومحطة مترو الزاوية الحمرا، ومحطة مترو الدمرداش، ومحطة مترو العباسية، ومحطة مترو صلاح سالم، ومحطة مترو نادي الشرطة، ومحطة مترو حديقة الأزهر، ومحطة مترو السيدة عائشة، ومحطة مترو المحجر، و محطة مترو البساتين، ومحطة مترو المركز الأوليمي، ومحطة مترو شرق المعادي، ومحطة مترو طرة البلد، ومحطة مترو مدينة المعراج، ومحطة مترو وادي دجلة، ومحطة مترو زهراء المعادي ومحطة مترو القطامية، ومحطة مترو المعادي الجديدة.