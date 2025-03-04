الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. بتكلفة 318 مليون يورو

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 318 مليون يورو لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين- مرسى مطروح».



وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، تقدم أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات وتقدم أعمال تنفيذ المشروع، موضحة أن الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في «حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية».



وأوضحت في تقرير لها، أن القطار الكهربائي السريع، سيخدم المناطق السياحية «الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية» في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في «الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر» وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.



وأكدت أنها تُسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير» وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.