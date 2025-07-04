وزير النقل: محطة عدلي منصور صُممت على غرار المحطات التبادلية المركزية بباريس

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، جرى تصميمها على غرار المحطات العملاقة في باريس، موضحا أنها تشمل 6 وسائل مواصلات حضارية كهربية صديقة للبيئة وتربط مدينة القاهرة بكل أنحاء مصر والتجمعات العمرانية السكنية الجديدة حول القاهرة الكبرى.

وأوضح «الوزير»، خلال تقديم شرح مفصل حول محطة عدلي منصور التبادلية، أن المحطة بها 23 وسيلة سكك حديدية، أولها الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو أحد خطوط مترو الأنفاق، ويتم تنفيذه مع شركات فرنسية، والقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط عدلي منصور بكل أنحاء القاهرة الكبرى، مشددًا على أنه يربط القاهرة بكل التجمعات العمرانية الجديدة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة بطول 100 كيلو متر.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر هناك قطار متطور يربط القاهرة الكبرى بمحافظة السويس، بالإضافة إلى أن هناك 3 خطوط كهربائية بالمحطة مخصصة للأتوبيسات، لافتا إلى شبكة من الأتوبيسات لربط القاهرة الكبرى بكل أقاليم مصر.