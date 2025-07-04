وزير النقل: محطة عدلي منصور صُممت على غرار المحطات التبادلية المركزية بباريس

وزير النقل: محطة عدلي منصور صُممت على غرار المحطات التبادلية المركزية بباريس

وزير النقل: محطة عدلي منصور صُممت على غرار المحطات التبادلية المركزية بباريس

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، جرى تصميمها على غرار المحطات العملاقة في باريس، موضحا أنها تشمل 6 وسائل مواصلات حضارية كهربية صديقة للبيئة وتربط مدينة القاهرة بكل أنحاء مصر والتجمعات العمرانية السكنية الجديدة حول القاهرة الكبرى.

وأوضح «الوزير»، خلال تقديم شرح مفصل حول محطة عدلي منصور التبادلية، أن المحطة بها 23 وسيلة سكك حديدية، أولها الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهو أحد خطوط مترو الأنفاق، ويتم تنفيذه مع شركات فرنسية، والقطار الكهربائي الخفيف الذي يربط عدلي منصور بكل أنحاء القاهرة الكبرى، مشددًا على أنه يربط القاهرة بكل التجمعات العمرانية الجديدة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة بطول 100 كيلو متر.

وأشار إلى أنه على الجانب الآخر هناك قطار متطور يربط القاهرة الكبرى بمحافظة السويس، بالإضافة إلى أن هناك 3 خطوط كهربائية بالمحطة مخصصة للأتوبيسات، لافتا إلى شبكة من الأتوبيسات لربط القاهرة الكبرى بكل أقاليم مصر.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا