تفاصيل أغاني رامي جمال الجديدة

تفاصيل أغاني رامي جمال الجديدة

تفاصيل أغاني رامي جمال الجديدة

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيتين تباعا للجمهور بعد أن قرر تأجيل ألبومه الجديد إلى عيد الأضحى ليكون انتهى من جميع أغانيه.

ومن المقرر أن يطرح رامي جمال أول أغنية الخميس المقبل، وتحمل عنوان «مش مجرد حب»، من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب، والأغنية الثانية يطرحها الاثنين وتحمل عنوان مين يا قلبي.


تأجيل ألبوم رامي جمال

وكان جمال أعلن منذ أيام عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تأجيل طرح ألبومه إلى موسم عيد الأضحى.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي معلقا: «بما أننا قررنا أن الألبوم في العيد الكبير إن شاء الله ووحشتونا فقررنا ننزلكم أغنيتين واحدة يوم الخميس وواحدة الاثنين وبعدها إن شاء الله نتقابل في الألبوم».

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