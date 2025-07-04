رئيس «سانوفي» الدولية: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون الفعال في الرعاية الصحية

رئيس «سانوفي» الدولية: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون الفعال في الرعاية الصحية

رئيس «سانوفي» الدولية: شراكة مصر وفرنسا نموذج للتعاون الفعال في الرعاية الصحية

قالت رئيس المنطقة الدولية لشركة سانوفي، سكبيني، إن الشركة تعمل في مجال الرعاية الصحية بأكثر من 70 دولة، ويعمل لديها أكثر من 200 موظف، موضحة: «نحن نخدم الملايين من المرضى بالأدوية واللقاحات، كما نعمل على تطوير العلاجات التي تخدم الرعاية الصحية، وتحسن الوضع الصحي للمرضى».

شركة سانوفي: نعمل في مصر منذ 60 عاما

وأضافت «سكبيني»، خلال كلمتها بمنتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»: «نعمل في مصر لمدة 60 عاما، وتعد مصر مركزا استراتيجيا لنا في أفريقيا، ما يعكس اهتمامنا برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن «73% من إنتاجنا يجري محليا، بالتعاون مع شركائنا المحليين، كما أن التعاون مع شركة (جبتو فارما) يمثل جزءا من التزامنا بتوسيع الإنتاج المحلي للأدوية، لخدمة المرضى المصريين».

وأكدت: «نحن ملتزمون بالشراكة مع السلطات المصرية في مجال الرعاية الصحية، سواء في مجال التوعية بمرض السكري أو دعم حملة (100 مليون صحة)، ونسعى أيضا لرفع مستوى العلاج في مصر، من خلال التعاون المستمر مع السلطات المصرية».

مثال رائع للتعاون الدولي

وأشادت رئيس المنطقة الدولية لشركة سانوفي، بالشراكة المصرية الفرنسية، قائلة: «تقدم مثالا رائعًا للتعاون الدولي، الذي له تأثير إيجابي على المجتمعات والمرضى».

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