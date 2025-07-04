رئيس «جيبتو فارما»: الشراكة مع «سانوفي» الفرنسية لها بعد إنساني يضع المريض في المقام الأول

أكد الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية «جبتو فارما»، أن الشراكة مع شركة «سانوفي» تعتبر نموذجا واعدا للتعاون بين مصر وفرنسا، ولها بعد إنساني مهم يؤثر على حياة ملايين المرضى، إذ يجرى وضع المريض في المقام الأول من خلال تقديم أفضل جودة وخدمة.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»: «إننا لا نعتبر هذا التعاون مجرد اتفاق تجاري أو تصنيع مشترك بل يمتد ليؤثر في حياة ملايين المرضى، ما يضيف قيمة إنسانية حقيقية لهذه الشراكة».

جبتو فارما مشروع قومي يجسد رؤية القيادة السياسية

وتابع: «جبتو فارما مشروع قومي يجسد رؤية القيادة السياسية في دعم توطين صناعة الدواء من خلال إنشاء صرح دوائي صناعي متطور بأحدث التكنولوجيا الصناعية، مع تطبيق معايير الجودة العالمية»، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت نشاطها في أبريل 2021، ومنذ ذلك الوقت نجحت في طرح مجموعة من الأدوية الأساسية مع التركيز على الأمراض المزمنة والأكثر شيوعًا.

توقيع اتفاقيات استراتيجية مع سبع شركات عالمية

وأوضح أنه جرى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع سبع شركات عالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لجذب الشركات العالمية، مؤكدًا أنهم يعملون بنشاط على توسيع صادراتها وبناء قدرتها في مجال الأدوية المتخصصة لتوفيرها بأسعار مناسبة، مشيدًا بتعاون الشركة مع «سانوفي» في إنتاج أدوية القلب المهمة في مصر، معربًا عن أمله في توسيع هذا التعاون ليشمل أدوية جديدة، مؤكدًا أن الشراكة تجمع بين القدرات الفنية والتقنية لجيبتو فارما والخبرة الدولية لشركة سانوفي لتوفير أدوية آمنة وفعالة للمريض المصري.