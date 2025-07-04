6 نصائح لحماية مرضى الربو من تقلبات الطقس في الربيع

يتأثر مرضى الربو بتقلبات الطقس خاصة فترة فصل الربيع، الذي يتسم بالعديد من التغيرات ما بين الأتربة الشديدة ورياح الخماسين، ما يؤدي إلى إثارة نوبات الربو التي تظهر في صورة صعوبة أو ضيق التنفس وآلام الصدر ونوبات من السعال أو الأزيز، ما يتطلب من مرضى الربو اتخاذ احتياطات إضافية لحماية أنفسهم.

ارتداء الكمامة للوقاية من الربو

تحدث نوبات الربو عندما يحفز شيء ما الجهاز المناعي على القيام برد فعل، وتتضمن المحفزات الأتربة والغبار الذي يحدث نتيجة تقلبات الجو أو التحسس تجاه حبوب اللقاح وشعر الحيوانات الأليفة وعث الغبار، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الصدر.

ولأن مرضى الربو يُصنفوا ضمن الأشخاص الأكثر تأثرًا بمحفزات التقلبات الجوية في الربيع، أشار استشاري أمراض الصدر خلال حديثه لـ«الوطن» إلى مجموعة من الإرشادات التي ينبغي عليهم اتباعها في الربيع؛ منها ضرورة ارتداء كمامة لتغطية الأنف والفم لأن هذا يساعد على منع استنشاق الجسيمات الضارة في الجو من الدخان والأتربة، والتعرض المعتدل لأشعة الشمس لمدة 20-30 دقيقة، إذ يسهم ذلك في تخفيف أعراض الربو.

الابتعاد عن مسببات الربو

وأضاف استشاري أمراض الصدر، أنه ينبغي الحرص على استخدام جهاز الاستنشاق وفقًا لما وصفه الطبيب، مع ضرورة الابتعاد عن مسببات الربو مثل الدخان والعطور القوية والمواد المثيرة للحساسية وتناول أدوية الربو طويلة الأمد بانتظام حتى لو لم تكن تعاني من الأعراض، بالإضافة إلى الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كمية كافية من الماء لأن ذلك يساهم في منع نوبات الربو.