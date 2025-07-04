أمين الفتوى: التبرع بالدم من أعظم الأعمال عند الله

أمين الفتوى: التبرع بالدم من أعظم الأعمال عند الله

أمين الفتوى: التبرع بالدم من أعظم الأعمال عند الله

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من الأمور العظيمة التي يٌثاب عليها المسلم هي التبرع بالدم، حيث يعتبر من الأعمال التي تٌساهم في إنقاذ حياة الآخرين.

إنقاذ حياة إنسان

وأضاف «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «عندما تتبرعين بالدم، فأنتِ بذلك تساهمين في إنقاذ حياة إنسان، سواء كان مريضًا أو ضحية حادث، وهذا عمل عظيم جدًا في نظر الله سبحانه وتعالى».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن التبرع بالدم يندرج تحت قوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، لافتا إلى أن هذه الآية تفتح لنا بابًا عظيمًا من أبواب الأجر والثواب، فكلما ساهمتِ في إنقاذ حياة شخص، كنتِ تحت هذا الثواب العظيم، الله سبحانه وتعالى قدَّر هذا العمل الجليل، واعتبر من يُساهم في إنقاذ حياة إنسان كمن أحيا الناس جميعًا.

التبرع بالدم من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله

وأضاف: «التبرع بالدم لا يقتصر على مجرد فعل إنساني، بل هو من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله، لأنها تقوم على مبدأ الإحسان والرحمة بالآخرين، قد لا يعلم المتبرع حجم الثواب، لكن الله يعلم مقدار الأجر الكبير الذي يترتب على هذا العمل النبيل».

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