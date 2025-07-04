كواليس تصريحات ترامب بشأن تعليق الرسوم الجمركية.. لماذا نفى البيت الأبيض؟

حالة من الجدل أثارتها تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعليق الرسوم الجمركية، إذ بثت قناة «CNBC» النبأ في عناوين عاجلة، ومن ثم انتشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على جميع الشركاء التجاريين، باستثناء الصين.

نفي البيت الأبيض

وفي غضون ساعات فقد نفى مسؤول في البيت الأبيض هذه التقارير في تصريح لشبكة CNN، مؤكدًا أنها «أخبار كاذبة».

ويبدو أن مصدر البلبلة يعود إلى مقابلة صباحية أجراها كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، مع قناة «فوكس نيوز»، حيث طُرح عليه سؤال مباشر حول إمكانية إعلان الرئيس «تعليقًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا» للرسوم الجمركية، وأجاب هاسيت: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار الذي يراه مناسبًا»، وهو تصريح فسّرته بعض وسائل الإعلام على أنه تلميح إلى إمكانية اتخاذ هذه الخطوة، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي.

مدير الاتصالات في البيت الأبيض نفى وجود أي نقاش بهذا الخصوص

من جانبه، نفى ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، وجود أي نقاش بهذا الخصوص، وأعاد نشر المقابلة التي أجراها هاسيت على قناة «نيوزماكس»، مرفقًا بتعليق قال فيه: «هذا غير صحيح.. لا أحد يستطيع الإشارة إلى نص محدد… لأنه لم يُقل أصلًا».

جدير بالذكر أعلنت واشنطن، الأربعاء الماضي، فرض رسوم بنسبة 34% على الواردات الصينية، ضمن ما وصفته بـ«رسوم متبادلة» على عدد من الدول، وردّت الصين بفرض رسوم مماثلة على البضائع الأمريكية، ما دفع ترامب إلى التهديد بمزيد من التصعيد.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسومًا بنسبة 20% على الواردات الصينية بسبب مخاوف متعلقة بمادة الفنتانيل، ما يعني أن بعض السلع قد تواجه رسومًا تصل إلى 70%.