- حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.





خطوات إضافة المواليد على بطاقة وزارة التموين

ويمكن للفئات المسموح لها بإضافة المواليد على بطاقة وزارة التموين أن تضيفها من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـا.

اضغط على أيقونة التموين.

اختر إضافة الأبناء غير المقيدين

سجِّل رقم الهاتف والرقم السري.

ينتقل المواطن إلى خطوة تسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

بعدها يتم الضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين، وقريبًا ستتاح هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني.

قم بتدوين اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

إدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

اضغط على أيقونة «إضافة».