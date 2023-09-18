خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، من خلال منصة مصر الرقمية، والتي توفر لأصحاب البطاقات نقل أبنائهم من بطاقة إلى بطاقة أخرى، إذا توافرت شروط نقل الأفراد بين البطاقات والخاصة بضرورة وجود الأسماء المراد ضمها لبطاقة أخرى على سيستم منظومة الدعم التموينية.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

وبتصفح رابط بوابة مصر الرقمية، يمكن اتباع خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، من خلال خدمة ضم أفراد أسرتي، والموجودة بين الخدمات التموينية المتاحة على البوابة، ويتمّ عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة، ثم يتم اختيار خدمة أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، لإضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

موقع دعم مصر الرقمي

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عودة جميع خدمات بطاقة التموين على موقع دعم مصر الرقمي، بعد فترة التوقف التي اتخذتها الوزارة بسبب تلاعب بعض المواطنين ببيانات البطاقات التموينية، إذ يتيح حاليا موقع دعم مصر خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول فقط، فيا سيتم إضافة خدمات أخرى قريبا.