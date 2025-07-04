ماكرون: نسعى للمشاركة في شهادة البكالوريا كجزء من توسيع الشراكة التعليمية بين مصر وفرنسا

ماكرون: نسعى للمشاركة في شهادة البكالوريا كجزء من توسيع الشراكة التعليمية بين مصر وفرنسا

ماكرون: نسعى للمشاركة في شهادة البكالوريا كجزء من توسيع الشراكة التعليمية بين مصر وفرنسا

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة مباشرة إلى الشباب المصري، دعاهم فيها إلى التسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا أن التعليم والابتكار هما المفتاح لاختيار مستقبل أفضل وصناعته بأيديهم.

وقال «ماكرون»، خلال كلمته بفعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نصيحتي للشباب في مصر هي أن تدرسوا وتتعلموا حتى تتمكنوا من الابتكار والإبداع»، مشددًا على إيمانه العميق بقدرتهم على رسم مستقبلهم بأنفسهم، والارتقاء إلى مراكز التميز في مجالي التعليم والبحث العلمي.

وأضاف الرئيس الفرنسي: «يجب أن نستمر في الابتكار دون أن يفرض علينا الآخرون أفكارهم أو اتجاهاتهم»، محذرًا من الاعتماد على الاستهلاك الفكري فقط، بقوله: «لا أنصحكم بأن تكونوا مجرد مستهلكين؛ فلا مستقبل لمن يستهلك فقط دون أن يبتكر أو يبدع».

واختتم ماكرون حديثه بتأكيد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر على مستوى التعليم المدرسي أيضًا، مشيرًا إلى سعي فرنسا للمشاركة في شهادة البكالوريا المصرية، كجزء من توسيع أطر الشراكة التعليمية بين البلدين.

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