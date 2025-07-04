دعاء لأهل غزة قصير.. اللهم بارك جهاد المجاهدين وأيدهم بجنودك ونصرك
دعاء لأهل غزة قصير.. اللهم بارك جهاد المجاهدين وأيدهم بجنودك ونصرك
يشهد سكان قطاع غزة موجة عنيفة من الحرب الإسرائيلية التي يخوضها الاحتلال ضدهم منذ ما يزيد على عام ونصف، ومنذ ذلك التوقيت لا تتوقف ألسنة المسلمين عن الدعاء لهم، فما هي صيغ الدعاء لأهل غزة، لينصرهم الله ويثبت أقدامهم ويرد كيد المحتلين في نحورهم؟
دعاء لأهل غزة قصير
وحول الدعاء لأهل غزة قصير، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بعض صيغ الدعاء التي يمكن للمسلم ترديدها لنصرة أهل غزة المستضعفين وهي كالتالي:
اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب السموات والأرض، يا من بيده مقاليد الأمور، نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم.
اللهم اجعل فلسطين حرة مستقلة، اللهم اجعل المسجد الأقصى محررًا من براثن الاحتلال، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم تقبل منا هذا الدعاء، واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.
اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.
أدعية لأهل غزة
اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة وفلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.
- اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض.
- اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة.
- اللهم بحق عينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام أرنا عجائب قدرتك في نصرهم.
- اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.
- اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل، حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.
- اللهُم كُن لأهل غزة عوناً ونصيراً يا رب العالمين.
- اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.
- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.
- اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.
- اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة و فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.
- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.
- اللهم انتقم من أعدائهم، واقذف الرعب في قلوبهم وردّ كيدهم في نحورهم.
- اللهم انصر المرابطين المستضعفين من أهل غزة وفلسطين.
- اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل المسجد الأقصى في حفاظتك؛ فلا يدنّسه غاصب، ولا يعتدي حرمته ظالم يا جبار السموات والأرض يا رب العالمين.
- اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم برداً وسلاماً يا أرحم الرّاحمين.
- اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.
- اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عوناً لإخواننا في فلسطين.
- اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم.
- اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى، يا رب يا الله.
- اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة الغاصبين المعتدين.
- اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.
- اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.
- اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل غزة وكُل فلسطين.
- اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.
- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.
- اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريماً آمنًا.
- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.