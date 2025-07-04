دعاء لأهل غزة قصير.. اللهم بارك جهاد المجاهدين وأيدهم بجنودك ونصرك

يشهد سكان قطاع غزة موجة عنيفة من الحرب الإسرائيلية التي يخوضها الاحتلال ضدهم منذ ما يزيد على عام ونصف، ومنذ ذلك التوقيت لا تتوقف ألسنة المسلمين عن الدعاء لهم، فما هي صيغ الدعاء لأهل غزة، لينصرهم الله ويثبت أقدامهم ويرد كيد المحتلين في نحورهم؟

دعاء لأهل غزة قصير

وحول الدعاء لأهل غزة قصير، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بعض صيغ الدعاء التي يمكن للمسلم ترديدها لنصرة أهل غزة المستضعفين وهي كالتالي:

اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا رب السموات والأرض، يا من بيده مقاليد الأمور، نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم الذين ظلموهم وضيقوا عليهم.

اللهم اجعل فلسطين حرة مستقلة، اللهم اجعل المسجد الأقصى محررًا من براثن الاحتلال، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم تقبل منا هذا الدعاء، واغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

أدعية لأهل غزة

اللهم بارك جهاد المجاهدين في غزة وفلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.