اقرأ في عدد الوطن غدا.. أوروبا تفقد «بوصلة العدالة الإنسانية»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

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توافق «مصرى - أردنى - فرنسى» على العودة إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ورفض تهجير الأهالى وإدخال المساعدات

بيان مشترك فى ختام القمة الثلاثية بالقاهرة يشدد على وقف الإجراءات الأحادية التى تقوض تحقيق «حل الدولتين» وتزيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط

جولة مفاجئة لوزير التعليم لمتابعة الدراسة فى المنوفية أوروبا تفقد «بوصلة العدالة الإنسانية» «ترامب» يضرب بـ«دستور الآباء» عرض الحائط: «الحديث عن ولاية ثالثة ليس مزحة» «القاهرة الجوى»: نجاح موسم عمرتى شعبان ورمضان بـ1917 رحلة جوية 3.1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح ونتوقع إنتاج 10 ملايين طن وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات طرح الأراضى للمستثمرين الأهلى فى مهمة صعبة أمام «الهلال» وحسين الشحات فى الصورة «ميدو» يكشف تفاوض الزمالك مع «ربيعة وإبراهيم»: «طلبوا الجلوس معنا» «الإفتاء» ترد على دعوات الجهاد المسلح: تخالف المبادئ الشرعية فى الأخذ بالأسباب

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«مصر - فرنسا».. مواقف واحدة وتعاون مشترك

إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. والتوقيع على 4 اتفاقيات لمشروعات استثمارية عملاقة انطلاق منتدى الأعمال المصرى - الفرنسى تحت عنوان «الفرص والمقومات الاستثمارية» العلاقات بين «القاهرة وباريس».. طفرة اقتصادية غير مسبوقة وتعاون فعال من أجل التنمية

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نواب: زيارة «ماكرون» تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتعزيز الشراكة

مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجى فى ملف «التعليم العالى والبحث العلمى» الصحف العالمية تحتفى بزيارة الرئيس الفرنسى «خان الخليلى» تتصدر «التريند» بعد زيارة «ماكرون».. وإشادات بحسن الضيافة شيماء البردينى تكتب: «حيثما كنتم».. الرسالة لكم

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مجازر إسرائيل مستمرة.. قصف «خيمة» للصحفيين واستشهاد 10 فلسطينيين بينهم صحفى فى غزة

محمد عبد الحافظ يكتب: جنرالات المقاهى والمصاطب «النظام الانتخابى» على طاولة نقاش الأحزاب السياسية لؤى الخطيب: أىّ مظاهرات يحتاجها المصريون؟ «الرى»: تنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة «الإنتاج الحربى»: الهيئة حققت زيادة فى الإيرادات 44% «صلاح الدين» يستعرض الحساب الختامى «2023 - 2024» أمام لجنة الخطة والموازنة

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أوروبا تفقد «بوصلة العدالة الإنسانية» «ترامب» يضرب بـ«دستور الآباء» عرض الحائط.. «الحديث عن ولاية ثالثة ليس مزحة» طموحات «التحول الاقتصادى» فى السعودية تصطدم بـ«عقبة» تراجع أسعار النفط

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«كولر» يحذر ويهدد.. الأهلى فى مهمة «أكون أو لا أكون» أمام الهلال السودانى فى موريتانيا.. تغييرات فى التشكيل.. و«الشحات» فى الصورة

«طلبوا الجلوس معنا».. «ميدو» يكشف حقيقة تفاوض الزمالك مع «ربيعة وإبراهيم» والفريق جاهز أفريقياً شكاوى رسمية بيراميدز يحشد قوته الضاربة لـ«الجيش الملكى» المغربى أرسنال فى مطب ريال مدريد بدورى أبطال أوروبا.. «كورتوا» يحرس عرين «الملكى».. والبايرن يعانى من الغيابات أمام إنتر ميلان

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خالد منتصر يكتب: فاتورة ٧ أكتوبر الدنيا لما تضحك «إسلام» ابن الجمالية مع «السيسى وماكرون» فى سيلفى واحد «أكبر ساندوتش» تحدى «11 شيف» على شواطئ الغردقة.. متر شاورما فى نصف ساعة