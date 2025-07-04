كواليس تسابُق 70 سيارة فى أول «رايد» للسيارات المعدَّلة بالدلتا.. «عيش المغامرة»

سيارات من أنواع متعددة تراصَّت على أرض مركز بلطيم في محافظة كفر الشيخ، اصطفت لتكون ضمن فعاليات أول وأكبر «رايد» للسيارات المعدَّلة في الدلتا، والذي نظَّمه اتحاد شباب كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

«الرايد» الأول من نوعه في منطقة الدلتا شهد مشاركة أكثر من 70 سيارة، وانطلقت الفعاليات من بلطيم، مروراً بشواطئ مصيف بلطيم، ثم قرية مارينا دلتا، وانتهاءً بمدينة المنصورة الجديدة، بمشاركة تيم «Street Mod» بالتعاون مع تيم «Baltim Stance».

«الشهاوي»: جهزت سيارتي بـ120 ألف جنيه

عدنان محمد الشهاوي، صاحب الـ18 عاماً، قطع مسافة 57 كيلومتراً من مسقط رأسه بمركز بيلا إلى مركز بلطيم للمشاركة في فعاليات أول وأكبر «رايد» للسيارات المعدَّلة في الدلتا، وفقاً لما ذكره لـ«الوطن»: «عرفت بالرايد من خلال الفيس بوك، وشاركت بسيارتي ونوعها Bmw E46، وقبل ما أشارك جهزتها وزودت فيها إكسسوارات اتكلفت 120 ألف جنيه، والرايد هدفه إن أصحاب السيارات يتعرفوا على بعضهم، وكمان معرفة الجديد في عالم السيارات، ومش أول مرة أشارك في حدث زى كده أنا شاركت في إيفنتات سيارات كتير، وحصلت في الرايد الأخير على جائزة عبارة عن درع من المنظمين، وحقيقي السيارات المعدَّلة مش مجرد هواية لكن أسلوب حياة».

قبل أيام من انطلاق فعاليات «الرايد» استعد محمد حسن، صاحب الـ20 عاماً، للمشاركة في هذا الحدث غير المسبوق الذي يجمع عشاق السرعة والإبداع في تجربة استثنائية على الطريق، وتوجَّه من محل إقامته بالمنصورة، عاصمة محافظة الدقهلية، إلى أرض الحدث بمركز بلطيم قاطعاً 108 كيلومترات: «الرايد بدأ الساعة 11 صباحاً واستمر لحد الساعة 8 مساءً، واتعرفت فيه على أصحاب السيارات من كل أنحاء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا المشاركة في الحدث، وحقيقي الرايد كان فرصة جميلة لكل عشاق السيارات المعدَّلة، وشاركنا في رحلة حماسية كانت مليانة بالإثارة والتحدي، وجمعت بين الشغف والإبداع وروح المنافسة في مكان واحد، وفي مسار ممتد من بلطيم إلى المنصورة الجديدة».

«محروس»: «الرايد» يُعتبر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات

يُعد «الرايد» فرصة استثنائية لتبادل الخبرات ومشاركة الشغف بعالم السيارات بحسب حديث الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»: «الرايد افتتحه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكانت هناك مشاهد مذهلة للسيارات المعدَّلة بأفضل التصاميم والتعديلات الفريدة، وسط أجواء مشحونة بالحماس والإثارة بين عشاق السيارات من مختلف المحافظات، والرايد يُعتبر فرصة استثنائية لتبادل الخبرات ومشاركة الشغف بعالم السيارات».

وأكد «محروس» أنَّ وزارة الشباب والرياضة حريصة على دعم الفعاليات التي تجمع الشباب في أنشطة مبتكرة وتفاعلية، مشيراً إلى أنَّ مثل هذه الأحداث تُساهم في تعزيز روح العمل الجماعي، وتقديم بيئة إيجابية تحفِّز على الإبداع وتطوير المهارات في مختلف المجالات.

«المعداوي»: «الرايد» يُمثل بداية لأنشطة متنوعة تستهدف شريحة واسعة من الشباب

وأعرب محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، في حديثه لـ«الوطن»، عن فخره بتنظيم هذا الحدث النوعي، لافتاً إلى أنَّ «الرايد» يُمثل بداية لأنشطة متنوعة تستهدف شريحة واسعة من الشباب، مشيداً بالدور الحيوي لوزارة الشباب والرياضة في دعم وتنظيم مثل هذه الفعاليات.