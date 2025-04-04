وظائف خالية مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.. إليك الشروط وموعد التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن وظائف خالية بإحدى الشركات، ومن خلال مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب في مجالات متنوعة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة فانتيدج شبابا للعمل عضو فريق ودليفري.

الشروط المطلوبة للقبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- إجادة القراءة والكتابة.

- السن من 18 إلى 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- المظهر جيد.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف في الأماكن التالية:

أكتوبر، والتجمع، ومدينتي، والرحاب، والشروق.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات الآتية:

- راتب مجزٍ جدا.

- تأمين اجتماعي وصحي من أول يوم عمل مدفوعة الأجر.

- إجازات سنوية.

- فرص للترقي.

- استقرار وظيفي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم على الوظائف يمكن التسجيل في استمارة التوظيف المخصصة، والتوجه على العنوان والميعاد التالي:

يقام اليوم المفتوح للتوظيف لشركة فانتيدج، بمقر الشركة الكائن 1 شارع وادي النيل بميدان مصطفي محمود، أعلى كافيه ستار باكس، يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

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