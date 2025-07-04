دعاء الاستيقاظ من النوم.. ردده اقتداء بالنبي

دعاء الاستيقاظ من النوم هو أحد الأدعية التي ترددها ألسنة المسلمين، في الصباح، وذلك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما هي الصيغ النبوية؟

دعاء الاستيقاظ من النوم

وحول دعاء الاستيقاظ من النوم، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، صيغ الأدعية النبوية التي كان يرددها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كالتالي:

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله».

«الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، هذا الدعاء مستحب من أسباب المغفرة والعتق من النار»، من أسباب قبول الدعاء إذا زاد، ما ورد فكله حسن.

ويقرأ أواخر سورة آل عمران إذا تيسر، كان النبي يقرؤها: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ»... إلى آخر السورة، عشر آيات إذا تيسر قراءتها فذلك أفضل ومحبب وليس واجبا.

أدعية الاستيقاظ من النوم في السنة المطهرة

وجاء في السنة المطهرة عدد من الأدعية التي تقال عند الاستيقاظ من النوم، منها:

ما ثبت عن النبي الله عليه وسلم- أنّه قال: (اللَّهُمَّ أحْيِنِي ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لِي)

وما ورد عن النبي أنّه قال: (الحمدُ لله الذي رَدَّ عليَّ رُوحي وعافاني في جسدي، وأذن لي بذِكره).

وإذا استيقظ الإنسان من نومه فزعاً، فإنه يدعو بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إذا فزِعَ أحدُكم من النَّومِ فليقُلْ أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ فإنَّها لن تضرَّهُ).