استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة داخل أغلب البنوك العاملة في مصر بالتعاملات المسائية، ليصل إلى متوسط 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بالتعاملات المسائية 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر إلى 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة بالتعاملات المسائية 51.34 و51.44 جنيه للشراء والبيع على التوالى.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

ويتداول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بالفترة المسائية عند مستويات 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 51.34 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وحقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك فيصل الإسلامي بالتعاملات المسائية، 51.07 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.