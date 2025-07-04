لميس الحديدي: صورة ماكرون في خان الخليلي الأهم.. مصر الأمن والأمان

لميس الحديدي: صورة ماكرون في خان الخليلي الأهم.. مصر الأمن والأمان

لميس الحديدي: صورة ماكرون في خان الخليلي الأهم.. مصر الأمن والأمان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القاهرة تشهد نشاطًا سياسيًا مكثفًا مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لمصر، والتي تتمحور حول الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر من جهة، وجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبحث عن مسار سياسي للقضية الفلسطينية من جهة أخرى، موضحة أن اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي شهد مباحثات متعددة المستويات منذ بدايته.

زيارة ماكرون إلى مصر

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «أون»، أن المباحثات شملت الجانبين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى قمة ثلاثية انضم إليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلالها اتصال رباعي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُجرى حاليًا استقباله في واشنطن.

وشددت على أن البيانات الرسمية، سواء المصرية أو الأردنية أو الفرنسية، بعد المكالمة، أكدت أن الاتصال الرباعي الذي جرى بين القادة الثلاثة والرئيس الأمريكي ترامب، جاء بمبادرة من الرئيس ماكرون، حيث ناقش القادة سُبل وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، وفتح أفق سياسي للوصول إلى حل الدولتين.

وأضافت: «الصحافة الفرنسية اهتمت بالزيارة واهتمت بجولة الرئيس الفرنسي في خان الخليلي، الصور الأهم كانت جولة الرئيس ماكرون والرئيس السيسي في خان الخليلي، والتي عبرت بقوة عن عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، ليس ذلك فقط، بل عن مصر الثقافة والحضارة، ومصر الأمن وسط إقليم يعج بالصراعات والمشكلات».

فخورون بهذا المشهد

وتابع: «فخورون بهذا المشهد الذي يعبر عن بلدنا المليئة بالحميمية والحب والترحاب بالضيوف أو الرؤساء أو السياح، بل أيضًا تعبر عن مصر الأمن والأمان، هذه هي الرسالة الأهم».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا