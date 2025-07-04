لميس الحديدي: صورة ماكرون في خان الخليلي الأهم.. مصر الأمن والأمان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القاهرة تشهد نشاطًا سياسيًا مكثفًا مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لمصر، والتي تتمحور حول الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر من جهة، وجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبحث عن مسار سياسي للقضية الفلسطينية من جهة أخرى، موضحة أن اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي شهد مباحثات متعددة المستويات منذ بدايته.

زيارة ماكرون إلى مصر

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «أون»، أن المباحثات شملت الجانبين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى قمة ثلاثية انضم إليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلالها اتصال رباعي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبيل استقباله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يُجرى حاليًا استقباله في واشنطن.

وشددت على أن البيانات الرسمية، سواء المصرية أو الأردنية أو الفرنسية، بعد المكالمة، أكدت أن الاتصال الرباعي الذي جرى بين القادة الثلاثة والرئيس الأمريكي ترامب، جاء بمبادرة من الرئيس ماكرون، حيث ناقش القادة سُبل وقف إطلاق النار في غزة، واستئناف المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، وفتح أفق سياسي للوصول إلى حل الدولتين.

وأضافت: «الصحافة الفرنسية اهتمت بالزيارة واهتمت بجولة الرئيس الفرنسي في خان الخليلي، الصور الأهم كانت جولة الرئيس ماكرون والرئيس السيسي في خان الخليلي، والتي عبرت بقوة عن عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، ليس ذلك فقط، بل عن مصر الثقافة والحضارة، ومصر الأمن وسط إقليم يعج بالصراعات والمشكلات».

فخورون بهذا المشهد

وتابع: «فخورون بهذا المشهد الذي يعبر عن بلدنا المليئة بالحميمية والحب والترحاب بالضيوف أو الرؤساء أو السياح، بل أيضًا تعبر عن مصر الأمن والأمان، هذه هي الرسالة الأهم».