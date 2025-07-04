«الشعب الجمهوري»: ماكرون الصوت الأوروبي الأبرز وزيارته تعكس مركزية الدور المصري

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، تمثل تحركا سياسيا عالي المستوى، يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر، ودورها القيادي في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

مسار سياسي حقيقي

وشددت إيلاريا حارص، في بيان لها، على أن البيان الصادر عقب القمة، تضمن مواقف حاسمة وواضحة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدة أن الزعماء الثلاثة أجمعوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية فورا على القطاع، وإنهاء المجازر بحق المدنيين العزل، بالإضافة إلى أهمية إطلاق مسار سياسي حقيقي، يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تؤكد في كل موقف دولي أنها صوت الحق العربي، وركيزة أساسية في جهود التهدئة ووقف التصعيد، مؤكدة أن التنسيق المتواصل بين مصر والأردن وفرنسا يعزز فرص الحل السياسي، ويمنع الانزلاق إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة.

وقف إطلاق النار

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن الرئيس ماكرون يعد حاليا الصوت الأوروبي الأبرز في قضايا الشرق الأوسط، وأن حضوره إلى القاهرة يعكس إدراك فرنسا لمحورية الدور المصري في قيادة جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الزيارة حملت كذلك بعدا اقتصاديا مهما؛ إذ جرى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا، بما يدعم التعاون الثنائي في مجالات حيوية، وعلى رأسها الطاقة والنقل والتعليم والتكنولوجيا، مشيدة بجهود القيادة السياسية في فتح آفاق جديدة للتنمية عبر الشراكة مع الدول الكبرى.