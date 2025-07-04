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ترامب: إيران ستكون في خطر بالغ إذا فشلت المفاوضات معها.. لن نسمح بالأسلحة النووية

ترامب: إيران ستكون في خطر بالغ إذا فشلت المفاوضات معها.. لن نسمح بالأسلحة النووية

ترامب: إيران ستكون في خطر بالغ إذا فشلت المفاوضات معها.. لن نسمح بالأسلحة النووية

تصريحات ترامب:

وأضاف ترامب، خلال لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، : «لدينا أولوية بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، رسالتنا لإيران واضحة بضرورة التوقف عن دعم الحوثيين»، موضحًا أن هناك محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع إيران السبت ونأمل التوصل إلى اتفاق.

وشدد على أن الاتفاق مع إيران سيكون مختلفا وأكثر قوة، مؤكدًا أن إيران ستكون في خطر بالغ إذا فشلت المفاوضات معها، مضيفًا: « لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية».

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