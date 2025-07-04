ميزانية بقيمة تريليون دولار لإعادة بناء القوات العسكرية الأمريكية
وقال ترامب: «علاقتنا التجارية مع الصين كلَّفتنا خسائر بمئات المليارات»، موضحًا أن هناك دولا عديدة تتواصل معهم لإبرام اتفاقيات عادلة ومنصفة بشأن الرسوم الجمركية، مواصلًا: «وافقنا على ميزانية بقيمة تريليون دولار لإعادة بناء القوات العسكرية الأمريكية».
لدينا عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي
وتابع: «لدينا عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 350 مليار دولار، التجارة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومتبادلة، لن نسمح لدول أخرى باستغلال الولايات المتحدة وسنعمل على إعادة الهيكلة»، موضحًا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي شراء الطاقة من الولايات المتحدة.