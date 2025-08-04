لميس الحديدي: مصر لا تتراجع عن دعم فلسطين.. وموقف الرئيس السيسي من التهجير حاسم

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة حاسمة وقوية ردًا على دعوات «الجهاد في غزة»، مؤكدة أن مصر تقوم بدور كبير ومحوري لا يجب التقليل من أهميته، مشددة على أن أي مواطن مصري لا يجب أن يشعر بالتقصير.

مصر لن تتراجع عن دورها تجاه غزة

وقالت «الحديدي» خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON: «لا يجب أن يشعر أي مصري في لحظة واحدة أنه مقصر، الحقيقة أن العالم كله يغض الطرف عن ما يحدث، لكن مصر من اللحظة الأولى وهي تقوم بدورها ولن تتراجع».

ووجهت رسالة مباشرة لأصحاب دعوات الجهاد قائلة: «للجماعة بتوع دعوات الجهاد.. اتفضلوا يا جماعة، المكان قدامكم».

وأضافت موجهة حديثها للمصريين: «لا تشعروا بالذنب تجاه القضية الفلسطينية، نعم كلنا نحس بالألم، فكل ما يحدث أمام أعيننا والعالم عاجز، لكن مصر تقوم بكل الأدوار. ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والضغوط، لم نهتز قيد أنملة».

موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

وتطرقت إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين، قائلة: «رغم الضغوط الدولية والرهانات السياسية، ومنها رهان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قبول مصر بعملية التهجير، خرج الرئيس السيسي بموقف واضح وقاطع: لا للتهجير، وثبتت مصر على موقفها رغم كل شيء».

واختتمت «الحديدي» رسالتها قائلة: «يكفينا هذا الموقف، وهذا السند الذي نقدمه لإخواننا، المساعدات ممتدة على كيلومترات أمام المعبر، ولكن يعوقها الجانب الإسرائيلي، ومع ذلك، المباحثات مستمرة، والجرحى نستقبلهم، نحن نقوم بدور مهم جدًا، فلا تشعروا بالتقصير أبدًا».