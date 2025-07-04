مدير شركة تنظيم استقبال ماكرون في خان الخليلي: أكل كل الأصناف المصرية.. «عجبه المشويات»

كشف جودة الحملاوي، مدير الشركة المنظمة لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له بمطعم خان الخليلي، تفاصيل مائدة الطعام التي تناولها الزعيمان، موضحا أنه جرى تقديم سلطات مصرية وبابا غنوج وطحينة وباذنجان مخلل، مشددًا على أنه جرى تقديم مشويات مثل الشيش طاووق والطرب والكباب.

استقبال ماكرون بـ«خان الخليلي»

أوضح «الحملاوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أنه اندهش من إعجاب الرئيس الفرنسي بالمأكولات المصرية، قائلا: «كنت مندهشا، أكل كل الأكلات المصرية، وكنت مندهشا لأنه ذاق كل الأصناف».

وقال مازحًا: «ماكرون تذوق كل الأصناف، وكان معجبًا بكل ما ذاقه، من شدة إعجابه، لولا الوفد الفرنسي اللي كان معاه، أعتقد كان ممكن يطلب تيك أواي»، مضيفا: «عجبته المشويات وبابا غنوج، وكان لدينا المتخصصين في المطعم شرحوا المكونات سريعًا للمترجمين للرئيس الفرنسي، ثم جرى تقديم الشاي».

ونوه بأنه كان هناك حفاوة استقبال كبيرة بالرئيس السيسي من قبل سكان خان الخليلي، متابعًا: «مشاعر حب وتلقائية في استقبال الرئيس بالأمس».