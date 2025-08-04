«الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي في بني سويف الجديدة

«الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي في بني سويف الجديدة

«الوقائع» تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي في بني سويف الجديدة

نشرت جريدة «الوقائع» المصرية، قرار محافظة بني سويف رقم 340 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي بمنطقة بني سويف الجديدة، في العدد 79 في 8 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، الموافقة على ترحيل شارع (231) بمنطقة بني سويف الجديدة من حد الملكية الخاصة بالمواطن مجاور عبد الحميد عبد العظيم إلى منتصف ملكيته وطلب ترحيل شارع (201) بمسافة 9 أمتار وترحيل شارع (202) بمسافة 8 أمتار داخل الملكية المقدمة من المواطن أحمد علي عبد العزيز والمواطن محمد سعيد عبد العزيز وفقا للخريطة المرفقة والمعتمدة في هذا الشأن.

وجاء في المادة الثانية من القرار، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم 139 بتاريخ 2024/12/16 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 890 لسنة 2024.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وجاء في المادة الرابعة من القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

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