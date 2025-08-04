آلاف المصرييين يحتشدون في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين ودعما للقيادة السياسية

احتشد آلاف المصريين في العريش رفضا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعما لقرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية، وذلك وفق لنبأ عاجل على فضائية «إكسترا نيوز».







وقال كريم كمال مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنّ هناك آلاف من المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك يأتي تزامنا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، موضحا أن الشعب المصري يؤيد الحكومة المصرية وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار داخل الأراضي بقطاع غزة.

احتشاد المصريين لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «كمال»، خلال رسالة على الهوا، أنّ المصريين يؤيدون دخول وفتح معبري كرم أبو سالم ورفح لدخول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية التي يحتاجها الأشقاء بداخل قطاع غزة بعد تدهور الوضع الصحي والطبي، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف العديد من المستشفيات.

وقفة احتجاجية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني

وتابع: «هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد الدولة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تأتي تأكيد على المباحثات التي جرت بالأمس بين الرئيس الفرنسي والرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن، إذ أكدوا على عدم تهجير الفلسطينيين وضرورة وقف نزيف الدماء المستمر داخل الأراضي الفلسطينية».