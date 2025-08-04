أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر مقابل الجنيه.. أول تحديث

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 مقابل الجنيه المصري، إذ سجَّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.64 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

أوضحت المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تفاصيل التحديث الجديد في أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في مصر مقابل الجنيه، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك، كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجَّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 51.34 جنيه للشراء، مقابل 51.44 جنيه للبيع.

سجَّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.34 جنيه للشراء، مقابل 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 55.98 جنيه للشراء و56.48 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي سجَّل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 55.98 جنيه للشراء و56.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجَّل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 65.32 جنيه للشراء، و65.82 جنيه للبيع.

سجَّل الجنيه الإسترليني في بنك مصر 65.32 جنيه للشراء و65.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجَّل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.64 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.

في بنك مصر، سجَّل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 13.64 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع.