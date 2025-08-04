وزير الخارجية: يجب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية
وزير الخارجية: يجب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، مورجان أورتاجس نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، على هامش المشاركة في مؤتمر «حوار الشرق الأوسط - أمريكا» المنعقد في أبوظبي.
تفاصيل لقاء وزير الخارجية
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ اللقاء تناول الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية التي تمتد لأكثر من 4 عقود، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.
وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى بشأن التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر لتهجير الفلسطينين من أرضهم.
خطة إعمار غزة
فى هذا الإطار، تناول الوزير عبدالعاطي خطة إعادة إعمار غزة التي جرى اعتمادها عربيا واسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان، وفاعلين دوليين آخرين، مؤكدا حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط.
وتحدّث عن أهمية إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في لبنان وسوريا وليبيا والسودان واليمن، والتأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.