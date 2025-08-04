التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، مورجان أورتاجس نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، وتيم ليندركينج مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، على هامش المشاركة في مؤتمر «حوار الشرق الأوسط - أمريكا» المنعقد في أبوظبي.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ اللقاء تناول الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية التي تمتد لأكثر من 4 عقود، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب.

‏‎فى هذا الإطار، تناول الوزير عبدالعاطي خطة إعادة إعمار غزة التي جرى اعتمادها عربيا واسلاميا وتحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي واليابان، وفاعلين دوليين آخرين، مؤكدا حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية بمشاركة الفاعلين الدوليين.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع الإدارة الأمريكية للعمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط.