بعد زيارة الرئيس السيسي وماكرون.. اعرف أبرز أماكن الزيارات والفسح في خان الخليلي

في لحظة تاريخية شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، تصدر حي خان الخليلي في القاهرة العناوين العالمية بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له، حيث تجولا وسط الباعة والزوار، ليشهدا عبق التاريخ وجماليات هذا الحي العريق، الذي يزدحم بالقصص ويعد شاهداً على حضارة تمتد لقرون عدة.. فما أبرز هذه الأماكن السياحية في خان الخليلي؟

أبرز أماكن الزيارات والفسح في خان الخليلي

يعد خان الخليلي من أبرز الأسواق التاريخية في القاهرة، بل ويعتبر من أقدمها، إذ يمتد عمره لأكثر من 600 عام، تأسس السوق في فترة حكم المماليك، وكان واحدًا من 38 سوقًا تم توزيعها عبر محاور العاصمة في تلك الحقبة، ليشكل جزءًا مهمًا من نسيج القاهرة التاريخية.

يقع خان الخليلي في قلب حي الجمالية، بالقرب من شارع المعز وجامع الحسين، ما يعزز من قيمته التاريخية ويجعله واحدًا من أبرز الوجهات السياحية في مصر، السوق ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو محطة في رحلة عبر الزمن، حيث يبرز معمار المماليك الرائع الذي يزين الشوارع الضيقة والممرات التي تنبض بالحياة.

مجموعة السلطان قنصوة ووكالة الغوري

من أبرز المعالم التي يمكن للزوار اكتشافها في الجمالية هي مجموعة السلطان قنصوة الغوري التي أنشئت في عام 1505، وهي تشمل مجموعة من المباني التاريخية مثل قبة، وكالة، حمام، منزل، سبيل، خانقاه، وغيرها من المعالم التي تجسد فن العمارة الإسلامية في أبهى صوره، وذلك وفقًا لموقع TripAdvisor، وهو يقدم معلومات عن الأماكن السياحية وبينها حي الجمالية، كما يبرز ردود أفعال الزوار حول العالم لتلك الأماكن.

خان الغوري يعد أحد المعالم المهمة في المنطقة، وهو مبنى تاريخي كان يستخدم كمكان لإقامة التجار الوافدين إلى القاهرة وتخزين بضائعهم، الوكالة تمتاز بهيكل معماري فريد، يتألف من فناء مكشوف محاط بقاعات على خمس طوابق، مما يمنح الزوار لمحة عن كيفية تنظيم الحياة التجارية في القاهرة قديماً.

تستقطب محلات خان الخليلي الزوار ليس فقط بسبب تاريخها، بل أيضًا بسبب تنوع المنتجات التي تعرضها، فهناك محلات بيع التحف والأنتيكات التي تزين واجهاتها بأعمال فنية تمثل الحرف اليدوية المصرية القديمة، كما تنتشر محلات الإكسسوارات والمجوهرات ذات الألوان المبهجة، بالإضافة إلى محلات الملابس والأحذية والحقائب المصنوعة من الجلد الفاخر.

مقاهي وكتب وأدب داخل خان الخليلي

وفي قلب هذا الحي العريق، لا يمكن للزوار أن يمروا دون التوقف عند «مقهى الفيشاوي» الذي يعد من أشهر المقاهي التقليدية في القاهرة ويظل مفتوحًا على مدار الساعة، كما أن حي الجمالية كان مصدر إلهام للعديد من الأدباء، من بينهم الكاتب المصري نجيب محفوظ، الذي تناول سوق خان الخليلي في روايته الشهيرة «خان الخليلي»، التي تحولت إلى فيلم سينمائي.