مصر تنضم إلى بيان الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

مصر تنضم إلى بيان الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

مصر تنضم إلى بيان الشركاء الدوليين لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

أعلنت وزارة الخارجية انضمام مصر إلى البيان المشترك الصادر عن الشركاء الدوليين للصومال، والذي يرحب بمبادرة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشأن إنشاء منصة جامعة للقادة السياسيين والمجتمعيين في الصومال، لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام حكم ديمقراطي وفيدرالي، في إطار التزام مصر بدعم جهود الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

مصر تؤكد أهمية وحدة الصف الصومالي

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أنّ دعم هذا التوجه خطوة محورية نحو تعزيز وحدة الصف الصومالي وتفعيل الحوار الوطني، في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

وجددت مصر موقفها الداعم لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وحرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأشقاء الصوماليين والشركاء الدوليين لدعم مسار تحقيق الأمن والتنمية في البلاد، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والصومالي.

دعم استقرار الصومال

وأثنت مصر على الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الأمن الصومالية وبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، وتؤكد التزامها الثابت بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في الصومال.

يذكر أنّ 20 دولة قد انضمت إلى البيان المشترك، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

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