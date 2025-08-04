من سمير وشهير إلى أحمد وأحمد.. حلم بطولة أحمد فهمي مع السقا يتحقق

أثار البوستر الرسمي لفيلم «أحمد وأحمد» حالة من التشويق بين جمهور السينما، خاصةً بعد الكشف عنه رسميًا قبل ساعات قليلة، والفيلم يُعتبر أول لقاء سينمائي يجمع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي في بطولة مشتركة، تحت إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

من المقرر أن يُطرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، وسط توقعات كبيرة بسبب الطاقم الفني والنجومي المتميز.

وتوالت تعليقات الجمهور على الحساب الرسمي لـ أحمد فهمي بعد الإعلان عن فيلم أحمد وأحمد، وجاء من بين التعليقات: «يااه اخيرا حققت حلمك من أيام فيلم سمير وشهير وبهير»، «أحمد فهمي مثال للشخص اللي متمسك بحلمه، بيحلم يمثل فيلم مع السقا من أيام فيلم سمير وشهير وبهير وأخيرا حقق حلمه»، «بالتوفيق والنجاح الدائم يا نجم، وربنا يحققلك كل ما تتمناه وفي انتظار أحمد وأحمد، أكتر اتنين بحبهم أحمد فهمي والسقا المحترم».

وبجانب السقا وفهمي، حيث يقوم الأول بأداء دور خال الثاني ضمن أحداث الفيلم، يجمع أحمد وأحمد في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحمد السقا عن علاقته بـ أحمد فهمي: «قوية وعميقة»





لا يعتبر فيلم أحمد وأحمد هو المرة الأولى التى يقف فيها السقا وفهمي وجها لوجه، حيث سبق وظهرا كضيوف شرف في أعمال من بطولة أحدهما، فكانت البداية مع ظهور أحمد السقا كضيف شرف في فيلم سمير وشهير وبهير، حيث كان يؤدي دور دوبلير السقا ضمن الأحداث، بينما ظهر «فهمي» ضيف شرف في فيلم هروب اضطراري، وظهر «السقا» ضيف شرف في فيلم عصابة الماكس إنتاج عام 2024، وهو نفس العام الذي ظهر فيه أحمد فهمي ضيف شرف في مسلسل جولة أخيرة بطولة أحمد السقا.

وعن العلاقة بين فهمي والسقا، أوضح الأخير في لقاء مع الإعلامية فاطمة مصطفى قائلا: «قصتي أنا وفهمي تتعمل فيلم، فهو بالنسبة ليس صديق أو أخ فقط، فهو كان سبب لأشياء سعيدة في حياتي والعكس أيضا، والعلاقة بيننا توطدت للغاية وأصبحت أكثر عمقا، وعلى الجانب العملي هو ممثل شاطر، قدم العديد من الأدوار الهامة في الفترة الأخيرة، ولديه بعد درامي في أدائه ليس مقتصر على الكوميدية فقط».