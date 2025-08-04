«الوطن» مُرشحة للفوز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في سويسرا

«الوطن» مُرشحة للفوز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في سويسرا

«الوطن» مُرشحة للفوز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في سويسرا

أعلن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسرا عن القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الاتحاد لعام 2024، إذ جرى اختيار تحقيق الزميل أحمد ماهر أبوالنصر، الصحفي بقسم التحقيقات الاستقصائية بالجريدة، والذي يتناول قضية المنشطات المغشوشة ضمن القائمة النهائية لأفضل التحقيقات الصحفية في مجال الرياضة على مستوى العالم، ليحجز له مكانا في السباق النهائي للحصول على الجائزة العالمية، بعدما تمكن من الصعود إى المرحلة النهائية بعد منافسة قوية مع مئات الصحفيين على مستوى العالم. ليصبح بذلك العربي الوحيد الموجود في القائمة النهائية لنيل الجائزة الرياضية الأشهر في العالم فئة التحقيقات.

وقال الاتحاد في بيان له، إن اختيار تحقيق «منشطات العضلات المضروبة».. بيزنس يقتل الشباب ضمن القائمة القصيرة للجائزة جاء بعد أن كشف عن العديد من الحقائق المثيرة حول تجارة المنشطات المغشوشة وكيفية تأثيرها على صحة الرياضيين.

وتأتي هذه المشاركة فى إطار المسابقة العالمية التى شهدت تنافسا واسعا بين صحفيين من 137 جنسية مختلفة.

وتعتبر جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية التكريم الأسمى على المستوى الدولي في مجال الإعلام الرياضي. وسجلت جوائزه لهذا العام رقماً قياسياً من حيث المشاركة، حيث تلقت 2065 مشاركة.

«الوطن» مُرشحة لجائزة الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسر«الوطن» مُرشحة لجائزة الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسر«الوطن» مُرشحة لجائزة الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسر«الوطن» مُرشحة لجائزة الإتحاد الدولي للصحافة الرياضية بسويسر

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