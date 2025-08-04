تعاون بين هيئة المواني و«ألستوم» الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي في الإسكندرية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق انتفاع لقطعة أرض مساحة 40 فدانا بين الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وشركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية»، وبعض مهمات البنية التحتية.

تفاصيل توقيع عقد حق الانتفاع لقطعة الأرض

ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والنقل اليوم، فإنّ المصنع الأول الذي يقام على مساحة 13 فدانا يستهدف إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية «إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……إلخ»، بينما يستهدف المصنع الثاني إنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة «LRT- – مونوريل – قطار سريع …إلخ».

تعاون وثيق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وأشار البيان إلى أنّ التوقيع جاء على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، في إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين، وفي ضوء التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يمتد لأكثر من 18 سنة، حيث لعب التعاون دورًا حيويًا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية الوطنية.

من جانبه، قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنَّ المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والإنطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى أنّه سيوفر آلاف فرص العمل النمطية وغير النمطية، ما يرفع درجة التنافسية للعامل البشري ويحقق قيمة مضافة لرأس المال البشري المصري على مستوى العالم، كما يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر.