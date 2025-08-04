اتفاقية مصرية فرنسية لإنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي- العاشر من رمضان - بلبيس

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين مصر وفرنسا، وعلى هامش الزيارة الهامة الكبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ووقع الاتفاقية كل من إريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية و المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وحيث يبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية للمشروع 70 مليون يورو وذلك من قيمة المشروع الاجمالية التي تبلغ 215 مليون يورو والتي تنقسم إلى (المكون الأجنبي للمشروع 105 مليون يورو «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بمقدار 70 مليون يورو + البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD» - المكون المحلي للمشروع ما يعادل 110 ملايين يورو تقريبا).

الخط يشمل 7 محطات

وأكد وزير الصناعة والنقل، أهمية هذا المشروع الذي يبلغ طوله 63,5 كيلومترا، والذي سيربط بين محطة الروبيكي وبلبيس عبر مدينة العاشر من رمضان ومينائها الجاف. ويشتمل الخط على 7 محطات هي (الروبيكي والمنطقة الصناعية 1و المنطقة الصناعية 2 والكيلو 14 وتبادل العاشر من رمضان مع خط LRT الذي يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة، و ميناء العاشر من رمضان وبلبيس).

ولفت إلى المشروع يشمل إنشاء خط بطول حوالي 18,5 كم لربط خط سكك حديد (القاهرة / الروبيكى /السويس) بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، وجاري حاليا تنفيذ أعمال المحطات والجسور، بالإضافة إلى إنشاء خط بطول حوالي 45 كم يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بخط سكك حديد (بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد) بمحطة بلبيس، مضيفا أن المشروع سيساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، وبالتالي سيتم ربط الميناء الجاف بالمواني البحرية سواء مواني السخنة والأدبية على البحر الأحمر أو مواني بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، بما سيؤدي إلى تعظيم حركة البضائع بين هذه المواني والمنطقة الصناعية الرئيسية بالعاشر من رمضان، حيث تعد المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان أكبر قلاع الصناعة على مستوى مصر والشرق الاوسط من حيث نوع وحجم الصناعات وحيث تضم المدينة تقريباً أكثر من 2996 مصنع بإجمالي استثمارات 84 مليار جنيه بإنتاج سنوي 162 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل كما يبلغ عدد المصانع تحت الإنشاء 1028 مصنع برأس مال 3 مليار جنيه وقيمة إنتاج سنوي تقديرية 8 مليار جنيه وتوفير 87 ألف فرصة عمل.

تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع

وأوضح أنه سيتم تشغيل الخط لخدمة الركاب والبضائع لتيسير حركة المواطنين العاملين بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث أن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة قادمين من مدينة بلبيس ويستقلون حاليا وسائل مواصلات خاصة وغير آمنة من بلبيس إلى العاشر من رمضان. كما سيؤدي إنشاء وتشغيل الخط إلى تقليل الازدحام المروري الناتج عن تشغيل شاحنات البضائع وكذلك أتوبيسات النقل الخاصة بالعاملين وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والأتوبيسات وكذلك الحد من الحوادث وتكلفة صيانة الطرق بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التكامل بين خطوط شبكة السكك الحديدية والمواني البحرية والمواني الجافة والمناطق اللوجستية مما يساهم في العائد الاقتصادي ويحقق عائد مادي لجميع هذه المشروعات، وكذلك تسهيل نقل البضائع وخاصة الحاويات من المواني البحرية إلى الميناء الجاف بالعاشر من رمضان لتعظيم الترانزيت غير المباشر والقضاء على ظاهرة تكدس البضائع في المواني وزيادة التضخم في الأسعار لتعرض المستوردين لفرض غرامات مالية على بضائعهم بالإضافة إلى خدمة ركاب محافظة الشرقية (مدينة بلبيس) ونقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى بتبادل الخدمة مع LRT

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم مشروعات برنامج نُـوَفِّي+ (محور النقل المستدام) والذى يقوم بتمويله مجموعة من البنوك والمؤسسات الدولية ( الوكالة الفرنسية للتنمية – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – بنك الاستثمار الأوروبي )، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أعمال المحطات والجسور للمشروع حاليا بمعرفة الشركات المصرية الوطنية واستشاري مصري وقد بلغت نسبة التنفيذ.

لأعمال الجسور 80% ولأعمال الكباري 65%.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع اتفاقية منحة الدعم الفني للمشروع، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر