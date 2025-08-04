«المستقلين الجدد»: المشاركة في الوقفة التضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين واجب وطني

«المستقلين الجدد»: المشاركة في الوقفة التضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين واجب وطني

«المستقلين الجدد»: المشاركة في الوقفة التضامنية لرفض تهجير الفلسطينيين واجب وطني

أكد حزب المستقلين الجدد على أنّ المشاركة في الوقفة التضامنية مع غزة، هي واجب وطني للتعبير عن الالتزام الشعبي ومساندة الشعب الفلسطيني في صموده بغزة والضفة الغربية.

دعم القيادة السياسية


وقال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إنّ الحزب سيشارك في تللك الوقفة استمرارا وتأكيدا على الدعم الكامل للقيادة السياسية التي تقود حربا دبلوماسيا لوقف الحرب على غزه بكافة الأصعدة إقليميا ودوليا ونحن فخورن بقيادتنا.

وأضاف أنّ هناك توجيها لكل أمانات المحافظات وبخاصة محافظات القناه وسيناء بالخروج والتلاحم مع باقي القوي الحزبية والشعبية، لأن الاصطفاف الوطني واجب في هذه اللحظة.

دعم الثوابت الوطنية الرافضة لتهجير الفلسطينيين

فيما أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن هذه ليست المشاركة الأولى للحزب في هذه الوقفات، وسنكون دوما مشاركين لإيماننا المطلق بالثوابت الوطنية الرافضة للتهجير وجرائم الإباده وتصفية القضية تحت أي مسمي مع الإيمان المطلق بحق الفلسطينين بإقامة دولتهم على أرضهم.

وأشار إلى أن الحزب سيتخذ تدابير أخرى إضافية بعد هذه الوقفة لدعم الجهود المصرية في استقبال المصابين ومرافقيهم دعما لجهود الدولة في هذا الإطار.

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