مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ(32) برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب المشاركة للعروض المصرية، بداية من اليوم 8 أبريل، وحتى موعد أقصاه 1 يونيو 2025.

شروط المشاركة في مسابقة المهرجان التجريبي

حددت إدارة المهرجان شروط وإرشادات المشاركة، والتي جاءت كالتالي: يجب ألا تقل مدة العرض عن 30 دقيقة وألا تتجاوز 90 دقيقة، وذلك تجنباً لأي خلل في الجدول الزمني. ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويُعتبر طلب المشاركة لاغياً في حال عدم وجود فيديو كامل للعرض، ويتم التقدم للمشاركة عن طريق جهة الإنتاج، ويتم التواصل مع الفرقة من خلال البريد الإلكتروني الرسمي المذكور في استمارة المشاركة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان صحفي: «العروض التي سيتم اختيارها تُقدم ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، وتُعرض جميع العروض للجمهور مجاناً، ولا يقوم المهرجان بدفع أي أجور للفرق المشاركة. كما يتعهد المتقدم بعدم إدخال أي تغييرات على العرض المُرسل إلى إدارة المهرجان في حال اختياره، وتلتزم العروض المقبولة بإرسال جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد».



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً ، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.