آخر موعد للتقديم في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. للعرب والأجانب

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي تنظمه وزارة الثقافة أن يوم السبت 20 إبريل هو آخر موعد لاستقبال العروض المسرحية «العربية والأجنبية» للدورة الـ31 المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024 مع استمرار استقبال العروض المسرحية المصرية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان تنافسي سنوي، ويعد فرصة للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات من خلال تقديم الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الإدارة في استمارة التقديم أن العروض المشاركة تقدم ضمن برنامج المهرجان لليلتين عرض متتاليتين، كما يتحمل المهرجان الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا، على ألا يزيد عدد الفريق الإداري والتقني للفرقة عن 5 أشخاص.

وتقدم جميع عروض المهرجان للجمهور مجانا ولا يدفع المهرجان أي أجور للفرق، و لا تقل مدة العرض عن 30 دقيقة وبحد أقصى 90 دقيقة، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويعتبر الطلب لاغيا في حال عدم وجود فيديو العرض كاملا.

استمارة العروض المصرية من هـــــــــــنــــــا

استمارة العروض الأجنبية من هـــــــنـــــــا