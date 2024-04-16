آخر موعد للتقديم في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. للعرب والأجانب
كتب:
إلهام الكردوسي
09:19 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي تنظمه وزارة الثقافة أن يوم السبت 20 إبريل هو آخر موعد لاستقبال العروض المسرحية «العربية والأجنبية» للدورة الـ31 المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024 مع استمرار استقبال العروض المسرحية المصرية.
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
ومن الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مهرجان تنافسي سنوي، ويعد فرصة للحوار والتفاعل بين مختلف الثقافات من خلال تقديم الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الإدارة في استمارة التقديم أن العروض المشاركة تقدم ضمن برنامج المهرجان لليلتين عرض متتاليتين، كما يتحمل المهرجان الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا، على ألا يزيد عدد الفريق الإداري والتقني للفرقة عن 5 أشخاص.
وتقدم جميع عروض المهرجان للجمهور مجانا ولا يدفع المهرجان أي أجور للفرق، و لا تقل مدة العرض عن 30 دقيقة وبحد أقصى 90 دقيقة، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويعتبر الطلب لاغيا في حال عدم وجود فيديو العرض كاملا.
استمارة العروض المصرية من هـــــــــــنــــــا
استمارة العروض الأجنبية من هـــــــنـــــــا