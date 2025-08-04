«البيئة»: شركة إيكون ستعالج 4 آلاف طن مخلفات يوميا

أجرى ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، والمهندس أحمد سعد استشاري الجهاز، زيارة تفقدية لموقع مشروع شركة إيكوم المسؤولة عن معالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة، حيث جرى تفقد سير الاعمال التي يتم تنفيذها من خلال الشركة، من الأعمال الإنشائية لمرافق المعالجة والتخلص الآمن، حيث يتم العمل بالتوازي في جميع مرافق المشروع.

معالجة 4000 طن يوميا من المخلفات

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنّ الشركة ستعالج 4000 طن يوميا من المخلفات المتولدة عن المنطقة الشرقية والشمالية لمحافظة القاهرة قابلة للزيادة خلال الأعوام المقبلة، مضيفا أنّ المشروع الذي يتم تنفيذه من خلال الشركة سيقام على مساحة 110 أفدنة، وعبارة عن 50 فدانا لإنشاء منشآت معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل، الذي يتم استخدامه في تشغيل أفران مصانع الأسمنت، إضافة إلى إنتاج السماد العضوي للأراضي الزراعية.

مدفن صحي آمن على مساحة 60 فدانا

وأضاف رئيس جهاز تنظيم المخلفات أنّه يتم إنشاء مدفن صحي آمن على مساحة 60 فدانا لدفن مرفوضات ناتج المعالجة بطريقة آمنة على البيئة والصحة العامة، وجرى تخطيط وتصميم المشروع بما يحقق الهدف من إنشاؤه على أكمل وجه، ويضم مبنى إداري لإدارة المصنع واستقبال الزوار ومبنى سكني للمهندسين والجهاز الإداري والفني للمشروع، ومبنى سكنى للعمال، ومسجد ملحق به حمامات، إضافة الى مبنى الورش لصيانة المعدات الثابتة وآخر لصيانة المعدات المتحركة، ومخزن، ومحطة وقود.

وتابع أنّ المصنع يشمل منظومة للحماية المدنية، ويضم 6 هناجر لخطوط الإنتاج والمعالجة وعدد 2 ميزان بسكول، مؤكدا أنّ العمل في المشروع يسير بشكل جيد ووفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.