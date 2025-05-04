أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المحميات الطبيعية لها طبيعة خاصة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات للمناطق التى فقدت الحساسية البيئية، وأصبحت لا تنطبق عليها خصائص المحمية، حيث تم تكليف لجنة من أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة التى تتناسب مع طبيعة الموارد فى المحميات الطبيعية.

■ ما علاقة مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة البيئية؟

- مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة أحد أهم المشروعات التى عملت عليها الوزارة بدءاً من التحضير له، نظراً لما يحققه من ترابط بين البيئة والسياحة والإنسان وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال حوكمة القطاعين البيئى والسياحى، وطرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية فى القطاع السياحى، الذى يعد قطاعاً اقتصادياً حيوياً فى مصر وفرصة بيئية واستثمارية فريدة، كما استطاع المشروع ربط الأنشطة والممارسات السياحية للأفراد بالمحميات ولحماية البيئة وليس فقط بالمنشآت، وهو ما انعكس على خلق منتج سياحى بيئى بمستوى عالمى وأحدث نقلة نوعية بالسياحة البيئية كمنتج سياحى بيئى مميز.

■ ما أهمية السياحة البيئية؟

- منتج السياحة البيئية هو المستقبل للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، بجانب دوره فى دعم الحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، التى أثبتت الدراسات أنها تعد آخر الشعاب المرجانية تأثراً بالتغيرات المناخية، مما يعطى قيمة مضافة للسياحة البيئية بمصر ويعزز الاقتصاد القومى.

■ ما دور المجتمع المحلى فى دعم ملف السياحة البيئية؟

- المجتمع المحلى يعد البطل الحقيقى لكافة أعمال التطوير بالمحميات وقطاع السياحة البيئية، حيث إن المجتمع المحلى بتراثه الثقافى والبيئى وحرفه اليدوية وما يتضمنه من أطعمة وأزياء وأغان هو ما شكل منتجاً سياحياً مصرياً فريداً ومميزاً.

■ ما دور حملة «إيكو إيجيبت» فى الترويج للمحميات الطبيعية؟

- أسفرت حملة إيكو إيجيبت عن حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر، والشراكة مع المؤثرين وصناع المحتوى للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية فى مصر، بالإضافة إلى حملة الجولات الافتراضية حيث تم إعداد 12 جولة افتراضية من خلال تقنية الواقع الافتراضى للترويج لسبع محميات طبيعية، وتم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعى ليصل إلى أكثر من 46 مليون شخص وأكثر من 12 مليون مشاهدة، كما تم الترويج لهذه الجولات فى المؤتمرات والمعارض والفعاليات، علاوة على إطلاق حملة القائمة الخضراء التى تهدف إلى زيادة الوعى بالممارسات المفضلة بيئياً للسائح فى أثناء السفر داخل مصر.

■ ما أبرز قرارات وزارة البيئة للحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها والاستفادة من مواردها؟

- أجرت وزارة البيئة مراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التى يتم تطبيقها فى إدارة المحميات الطبيعية ومدى توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالمياً، وتم إصدار عدة قرارات لتصحيح مسار أساليب استخدام المحميات الطبيعية، من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية، كما تم تعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام وضعاً فى الاعتبار البعد الاجتماعى والاقتصادى لكل محمية، وتقوم الوزارة بتحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر.

الوزارة على أتم استعداد لتقديم الدعم لبرنامج «الجرين ستار» المخصص لتقييم المنشآت السياحية

■ ماذا عن مشروع «الجرين ستار»؟

- الوزارة على أتم استعداد لتقديم الدعم لبرنامج «الجرين ستار»، المخصص لتقييم واستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقاً لمعايير بيئية محددة، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وتقليل التأثير البيئى للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.

■ ما أهمية الشمندورات فى الحفاظ على السياحة البيئية؟

- الشمندورات هى خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية ودعم السياحة المستدامة فى جنوب سيناء، وتؤدى جمعية المحافظة على البيئة فى البحر الأحمر (هيبكا) دوراً محورياً فى المشروع، من خلال مشاركتها الفعالة فى أعمال الصيانة والتركيب، بالإضافة إلى دورها الفنى فى ضمان استخدام أنظمة الرباط المناسبة لكل موقع، وتقليل آثار رسو القوارب العشوائى، وهو ما يضمن استدامة البيئة البحرية، ودعم السياحة المستدامة فى جنوب سيناء، لذا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، تليها عدة مراحل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة فى مختلف المناطق، مع توفير كافة المعدات والتصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.

«البيئة والسياحة»

يمثل التعاون بين القطاعين حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث إن السياحة البيئية أصبحت محركاً رئيسياً لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، كما تحرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية فى قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.