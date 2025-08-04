شهيرة تهنئ عمرو محمود ياسين بنجاح «وتقابل حبيب»: زمان أبوك حاسس بيك

أعربت الفنانة شهيرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققه نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين في موسم دراما رمضان 2025 في مسلسل وتقابل حبيب، والذي جمع في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية والإشادات النقدية منذ بداية عرضه.

شهيرة لـ نجلها: مشرفني ورافع راسي

ووجّهت شهيرة رسالة إلى عمرو محمود ياسين خلال تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة، «حبيبي يا عمرو ربنا يخليك ليا يا رب يا مشرفني ورافع رأسي، زمان أبوك حاسس بيك وبنجاحك المشرف، يكفي إن الناس بتقولي تسلم تربيتك أنت وأبوه، الأخلاق أولا ثم الإنتاج الفني حتما النتيجة تكون إبداع يرضي الله والمجتمع».



وتابعت والدة السيناريست عمرو محمود ياسين، «أنا اتعلمت في المعهد قدموا للناس ما ينفعهم في حياتهم ممزوجا بالترفيه المحبب، وأنت عندك الطبخة دي الحمدلله، ربنا يوفقك دايما ويرزقك الصحة والتوفيق في كل خطواتك».