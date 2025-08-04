«الوقائع» تنشر قرار إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الأمني بكفر الدوار

«الوقائع» تنشر قرار إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الأمني بكفر الدوار

«الوقائع» تنشر قرار إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الأمني بكفر الدوار

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الداخلية رقم 513 لسنة 2025، بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الأمني بكفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، وذلك في العدد 79 تابع في 8 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يُنشأ بمديرية أمن البحيرة «مركز الإصلاح الجغرافي بالمجمع الأمني بكفر الدوار» مقره دائرة قسم شرطة كفر الدوار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك بالنطاق الجغرافي المديرية أمن البحيرة.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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