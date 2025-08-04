وزير الخارجية: انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان ضرورة

وزير الخارجية: انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان ضرورة

وزير الخارجية: انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان ضرورة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان السابق، على هامش مشاركتهما في مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أمريكا في أبو ظبي.

مصر حريصة على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

وأعرب ميقاتي عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المصري المستمر للبنان، وهو ما لمسه عن قرب خلال توليه رئاسة الوزراء، واستعرض خلال اللقاء رؤيته للتطورات في لبنان ومجمل الأوضاع الإقليمية.

وأكد عبد العاطي، دعم مصر الكامل للرئيس جوزيف عون والحكومة اللبنانية، مشددًا على موقف مصر بضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس في لبنان، والتنفيذ الكامل للقرار 1701 بشكل كامل غير منقوص ودون انتقائية.

وتطرق اللقاء إلى التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وخطة إعادة الاعمار في القطاع، مؤكدا حرص مصر على عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

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