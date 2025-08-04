«مستقبل وطن»: المصريون يصطفون خلف قيادتهم.. والرئيس يتصدى بشجاعة لمخطط التهجير

أكد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أنّ احتشاد المصريين في مدينة العريش يؤكد الموقف الشعبي المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم، في ظل ممارسات غير إنسانية ومجازر وحشية يرتكبها قوات الاحتلال بحق الأبرياء من المدنيين، مضيفًا أنّ الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها أهلنا في فلسطين لم تؤثر في عزمهم بثبات وصمود وقدمت شعبا ضرب مثالًا بالتمسك بأرضه وحرصه على استعادة حقوقة المشروعة.

وأضاف «عبدالجواد»، أنّ الممارسات الهمجية الإسرائيلية في غزة وصمة عار في تاريخ البشرية، عنوانها انعدام الإنسانية وغياب العدالة، وصورتها الواضحة أمام العالم أطفال ونساء فقدوا ذويهم وقتل منهم عشرات الآلاف، وسط صمت دولي وتجاهل لجميع المواثيق والاتفاقيات الإنسانية وإجبارهم على النزوح أو الموت.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنّ احتشاد المصريين اليوم في مدينة العريش، يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفض الجميع لمخطط التهجير القسري، وتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يراه لحماية الأمن القومي المصري ودعم قراراته بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ الشعب المصري يتصدر دائما طليعة الدفاع عن الأشقاء في غزة بدافع وواجب وطني وقومي لن تحيد عنه مصر قيادةً وشعبًا.

ووجّه النائب رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجميع مؤسسات الدولة المصرية، قائلًا: «تحية إجلال وتقدير لرئيس مصر الذي يقف في وجه الظلم والعدوان ولا يبالي أحدًا، سنظل فخورين بقيادتنا السياسية التي تمثل نقطة النور والقوة وسط الضعف والظلام العابث بالمنطقة».

ولفت «عبد الجواد»، إلى أنّ مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، ويجب العمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية، وليس عبر التهجير القسري، مؤكدًا أنّ الموقف الشعبي الكبير يعد تفويض للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مصالح الوطن.