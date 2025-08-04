الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف بعض الشركات عن تصدير البطاطس

الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف بعض الشركات عن تصدير البطاطس

الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف بعض الشركات عن تصدير البطاطس

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 125 لسنة 2025، بشأن توقّف بعض الشركات عن تصدير البطاطس، وذلك في العدد 78 تابع بتاريخ 7 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار: توقّف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية، والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها، وهي:

00

وجاء في المادة الثانية من القرار، على الجهات المختص المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

00

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا