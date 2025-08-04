الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف بعض الشركات عن تصدير البطاطس

نشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 125 لسنة 2025، بشأن توقّف بعض الشركات عن تصدير البطاطس، وذلك في العدد 78 تابع بتاريخ 7 أبريل 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار: توقّف الشركات الآتية عن تصدير البطاطس إلى كل من: دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، روسيا الاتحادية، والدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية الموسم الموضح قرين كل منها، وهي:

وجاء في المادة الثانية من القرار، على الجهات المختص المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.