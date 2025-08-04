غرفة شركات السياحة تشيد بتفاعل أهالي الحسين مع زيارة السيسي وماكرون: شرفتونا

أكد ناصر تركي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، على أن اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بمنطقة الحسين وخان الخليلي، تعد أكبر دعاية للسياحة في مصر، إذ تابع العالم كله باهتمام بالغ الزيارة التي نقلها الإعلام الفرنسي والعالمي كله.

وشدد تركي، على اهتمام السائح الفرنسي بالسياحة الثقافية والمزارات التاريخية، موجهاً التحية تحية لكل من فكر وخطط وأمن لنجاح الزيارة وأظهرها للعالم أجمع بصورة مشرقة عن أمن مصر وأمانها وروح شعبها المضياف.

استغلال زيارة ماكرون في الترويج للسياحة المصرية

وأوضح أن مقاطع الفيديو التي نشرها الرئيس الفرنسي عبر حساباته الرسمية والصور المتداولة للزيارة أظهرت الاستقبال الحافل والحفاوة الصادقة من أهالي منطقة الحسين وخان الخليلي، الذين أظهروا للعالم أروع صور التلاحم الوطني وحب الوطن والقيادة، موجها رسالة للمواطنين المصريين قائلاً: «شرفتونا ورفعتم رؤوسنا بهذا الظهور المشرف والاستقبال الطبيعي الذي يعكس أصالة شعبنا وعراقته».

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عن أمله في استغلال هذه الزيارة في الترويج القوي والإيجابي لقطاع السياحة المصري، مؤكداً تفاؤله بمستقبل السياحة في مصر بعد هذه الزيارة وايضاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم كله.