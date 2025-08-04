تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية في بلاغ «سب وقذف»

تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية في بلاغ «سب وقذف»

تصالح حسام حسن وزوجته أمام نيابة الإسكندرية في بلاغ «سب وقذف»

شهدت نيابة الرمل في الإسكندرية اليوم، حضور حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته، لإنهاء إجراءات التصالح بينهما في محضر سب وقذف كان قد تقدم به ضدها خلال الأيام الماضية.

وصل حسام حسن إلى سراي النيابة بصحبة زوجته دانا آدم، ومحاميه الخاص، وأقر رسميًا أمام جهات التحقيق بتنازله عن البلاغ المقدم، مؤكدًا انتهاء الخلافات بينهما بشكل ودي، وجرى تسجيل التصالح بمحضر رسمي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب الانتهاء من كل الإجراءات، غادر حسام حسن وزوجته مقر النيابة في هدوء.

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