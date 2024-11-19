حسام حسن مهدد بخسارة ثنائي منتخب مصر في افتتاح كأس أمم أفريقيا

بات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مهددا بخسارة ثنائي من القوام الحالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، وتأهل الفراعنة إلى البطولة رسميًا قبل انتهاء التصفيات، التي يختتمها المنتخب الوطني اليوم بمواجهة الجولة السادسة أمام بوتسوانا على استاد «الدفاع الجوي».

ثنائي منتخب مصر مهدد بالغياب عن افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025

ويهدد الإيقاف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي، بالغياب عن مباراة منتخب مصر الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2025، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء في مواجهة بوتسوانا اليوم.

وسيُحرم منتخب مصر من جهود إبراهيم عادل أو أحمد عيد في حالة الحصول على بطاقة صفراء في مباراة بوتسوانا، وسيتأكد حينها الغياب عن مباراة الجولة الأولى بنهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 خلال ديسمبر 2025.

الإيقاف يهدد ثنائي منتخب مصر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

وبحسب لائحة عقوبات «كاف» يجري إيقاف اللاعب مباراة واحدة، إذا تراكمت عليه البطاقات الصفراء وحصل على بطاقتين صفراوين خلال التصفيات، ما يعني أن ثنائي منتخب مصر حال الوقوع في فخ البطاقة الصفراء الثانية سيغيب عن افتتاح مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا.

يذكر أن إبراهيم عادل قد حصل على بطاقة صفراء في مباراة كاب فيردي بالجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا، التي انتهت بثلاثية للفراعنة، في حين حصل أحمد عيد على بطاقة صفراء في مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة من التصفيات، التي انتهت 1-0 لصالح منتخب مصر.