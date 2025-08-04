«خارجية الشيوخ»: مصر أبلغت رسالتها للعالم برفض تهجير الفلسطينين

قالت سماء سليمان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنّ مصر ستظل صمام الأمن للمنطقة العربية، وأنّ القيادة السياسية لعبت دورا كبيرا لدعم الأشقاء الفلسطينين منذ اندلاع الحرب.

وأضافت أنّ إشادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش اليوم، خير دليل على الدور المصري في دعم أشقائنا في قطاع غزة، موضحة أنّ مصر استقبلت نحو 1672 مصابًا وجريحا فلسطينيا داخل المستشفيات المصرية منذ يناير الماضي.

رفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

وأوضحت النائبة لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ويرفض كل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهو ما عبر عنه المصريون بعد احتشادهم في محيط مطار العريش لرفض مخطط التهجير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وشددت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على نجاح الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي ماكرون لمصر على جميع المستويات، واستندت في كلامها إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية والتي أوضحت فيه حجم الصادرات الفرنسية إلى مصر الذي بلغ 1.8 مليار يورو، وحجم التجارة بين البلدين 3 مليارات يورو، ما يعزز وجود الاقتصاد المصري بقوة في المرحلة المقبلة داخل الأسواق الأوروبية.